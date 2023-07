De Nora, agevolazione di 32,25 milioni da MIMIT per Gigafactory

(Teleborsa) – Industrie De Nora, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell’elettrochimica e nella filiera dell’idrogeno verde, ha comunicato che il ministero delle Imprese e del Made in Italy e De Nora Italy Hydrogen Technologies (DNIHT) hanno firmato il decreto di concessione che riconosce a DNHIT un importo pari a 32,25 milioni di euro in forma di contributo alla spesa a valere sul fondo istituito dal Ministero per il sostegno finanziario alle imprese che partecipano alla realizzazione di Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (Fondo IPCEI).

L’agevolazione riconosciuta dal Ministero è finalizzata alla realizzazione del progetto Italian Gigafactory da parte di DNHIT in joint venture con Snam. L’importo di cui al decreto di concessione è finanziato tramite risorse del PNRR.

Collaborazione attiva tra aziende e governo

Gli importi destinati alla concessione di agevolazioni a DNHIT potranno essere successivamente integrati fino a 63,2 milioni di euro, a seguito delle ulteriori disponibilità derivanti dalle attivazioni destinate al sostegno dell’IPCEI Idrogeno 1.

“L’erogazione di tale contributo è un segnale tangibile della collaborazione attiva tra il governo e le imprese a favore di un sostegno concreto all’economia del paese – ha dichiarato Paolo Dellachà, amministratore delegato del gruppo De Nora – Ci fa molto piacere constatare che la macchina si sia messa in moto e che il progetto Italian Gigafactory sia stato ritenuto a livello europeo meritevole di tale finanziamento. Auspichiamo di poter avere presto conferma di un ulteriore accesso alla restante parte del contributo destinabile a DNHIT nell’ambito del Fondo IPCEI”.