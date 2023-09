EdiliziAcrobatica, utile a 3,6 mln. Marras ad dopo la scomparsa di Iovino

I dati al 30 giugno 2023 di EdiliziAcrobatica mostrano un aumento del valore della produzione, da euro 67,9 milioni nel primo semestre 2022 a euro 73,67 milioni nel primo semestre 2023, in aumento di circa l’8,5%, confermando la tendenza di crescita già evidenziata a fine del 2022. L’EBITDA si è attestato a circa euro 11 milioni con un EBITDA margin pari al 14,95%, in diminuzione rispetto a euro 23 milioni del 2022 (EBITDA margin del 33,93%).

Il risultato netto dei primi sei mesi del 2023 si attesta a circa euro 3,6 milioni, pari a circa il 4,92% del Valore della produzione, rispetto a circa euro 10,1 milioni del primo semestre 2022 che, come detto, beneficiava dell’effetto delle agevolazioni, pari al 15,01%. Dopo la scomparsa improvvisa del fondatore e Ceo Riccardo Iovino, Anna Marras, è il nuovo amministratore delegato di EdiliziAcrobatica, con delega alle risorse umane. Lo si apprende dalla nota dei conti della società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata a Piazza Affari. (Teleborsa)