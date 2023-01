Newlat, fatturato 2022 a +17% e l'obiettivo è a 1 miliardo di euro

Newlat, fatturato 2022 a +17%

Il big dell’agroalimentare Newlat Food chiude il 2022 con risultati in forte crescita. Il gruppo ha registrato un fatturato preliminare consolidato record che di 730 milioni di euro, in crescita del 17% organico rispetto all’anno precedente e del 128% sul 2019. Un dato reso possibile, oltre che dalle politiche di aumento dei prezzi per combattere l’inflazione, dal forte trend di volumi, già annunciato dopo i primi nove mesi di attività e che è andato solamente a migliorare nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno. Il gruppo controlla marchi storici del latte come Giglio, Ala, Matese, Centrale del latte di Torino e di Firenze, mentre nel comparto della pasta ha Corticella e Delverde. Il titolo in Borsa perde l’1,2% a 4,45 euro.

Obiettivo 1 miliardo di euro di ricavi

“I dati preliminari che abbiamo voluto condividere con il mercato e con tutti i nostri stakeholder sono un segnale di grande solidità e coerenza rispetto agli impegni assunti in fase di quotazione” sottolinea Angelo Mastrolia, presidente di Newlat Food. “Abbiamo dimostrato di essere una realtà con importanti ambizioni ma anche assoluta concretezza e con relazioni commerciali che, come dimostra l’eccezionale risultato tedesco già comunicato al mercato nei mesi scorsi, hanno dato uno straordinario supporto all’introduzione di Delverde, brand che ha ormai pienamente sostituito il marchio Buitoni. L’anno appena iniziato vedrà il gruppo nuovamente impegnato in grandi sfide: dall’integrazione e lo sviluppo di EM Foods a nuove operazioni di merger & acquisition, grazie alle quali manteniamo vivo il nostro obiettivo di superare in breve tempo il miliardo di fatturato di gruppo“.

Newlat GmbH tocca i 105 milioni

Per quanto riguarda la Germania, alla fine di novembre la controllata Newlat GmbH ha raggiunto 105 milioni di fatturato rispetto a 80 alla fine di novembre 2021, con un nuovo record di volumi per la pasta italiana a marchio Delverde che, nel primo anno di distribuzione in Germania, ha già superato i volumi di vendita del marchio Buitoni. Il fatturato totale in Germania è cresciuto alla fine di novembre di oltre il 31% a valore e del 14% a volume rispetto a novembre 2021.