EdiliziAcrobatica, utile 2023 scende a 6,1 milioni

EdiliziAcrobatica, società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso il 2023 con ricavi consolidati in aumento del 18,1% a 158,8 milioni di euro. L’EBITDA si è attestato a 24 milioni di euro, in calo rispetto ai 34,4 milioni di euro del 2022, riposizionandosi sugli standard di segmento senza il beneficio dei bonus fiscali. L’utile netto risulta pari a 6,1 milioni di euro, rispetto a 14,6 milioni di euro dell’esercizio precedente.

“Il 2023 è stato un anno difficile ma, nonostante ciò, siamo soddisfatti dei risultati che abbiamo raggiunto e che confermano le nostre attese anche alla luce dello stop ai bonus e allo sconto in fattura – ha commentato l’AD Anna Marras – La crescita del gruppo è, infatti, proseguita e si è normalizzata al netto degli incentivi di Stato. Non avendo mai fatto affidamento su questi ultimi, ed essendoci impegnati nell’aprire nuove business unit e linee di business, oggi possiamo guardare con positività anche al prossimo futuro nel quale, siamo certi, continueremo a crescere, così come abbiamo sempre fatto”.

La posizione finanziaria netta (PFN) è pari a 57 milioni di euro. L’andamento è strettamente connesso a: i) un incremento del capitale circolante netto correlato, principalmente, al ritorno ad un normale processo operativo, slegato dalle agevolazioni fiscali, terminate nel febbraio 2023, che negli ultimi anni hanno contribuito ad accelerare i tempi medi di incasso dei crediti; ii) al pagamento dei dividendi avvenuto nel corso del primo semestre per circa 11 milioni; iii) agli investimenti effettuati nel periodo, tra i quali l’acquisto della Enigma Capital Investments ad un prezzo pari a 5,1 milioni; iv) incremento della posizione debitoria di Acrobatica Energy legato all’incremento dei volumi e conseguente finanziamento del circolante.

Focus cedole

Il CdA ha deliberato di distribuire dividendi per 1.247.583,75 euro, attribuendo un dividendo unitario in contanti di 0,15 euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, e a esclusione delle azioni proprie detenute in portafoglio alla data di stacco cedola (alla data odierna, tale numero è pari a 27.190 azioni), con data di stacco del dividendo il giorno 13 maggio 2024, record date il 14 maggio 2024 e data di pagamento il 15 maggio 2024. Il board si riserva la possibilità di proporre all’Assemblea dei soci durante il corso dell’esercizio una ulteriore distribuzione di dividendi a valere sull’utile 2023 in base all’andamento e ai risultati del 2024.

Per il 2024 la società prevede da un lato di proseguire nel processo di internazionalizzazione che fino ad oggi l’ha portata in Francia e Spagna, nel Principato di Monaco e negli Emirati Arabi, anche in un terzo continente e, al contempo sul fronte nazionale, di continuare nel percorso di radicamento capillare sul territorio e di sviluppo di nuovi business quale quello del fotovoltaico e della riqualificazione energetica, differenziazione che si è dimostrata vincente.

(Teleborsa)