Si pensa già alle ferie estive e Emma Villas fa il pieno di prenotazioni

Emma Villas, società quotata su Euronext Growth Milan e uno dei principali operatori in Italia nel settore degli affitti turistici di ville e dimore di pregio, ha comunicato che le prenotazioni in Italia al 17 ottobre 2023 sono state 5.930, superando del 4,18% il totale delle prenotazioni registrate in tutto il 2022, dato destinato a migliorare ulteriormente in vista delle festività del mese di dicembre, dove tradizionalmente si concentrano le prenotazioni di fine anno.

Il prolungarsi della stagione estiva, grazie alle alte temperature, ha visto aumentare nel 2023 le prenotazioni soprattutto nei periodi di bassa e media stagione. Parallelamente è aumentato anche il prezzo medio delle prenotazioni, passando da 5.312,75 nel 2022 a 5.604,90 euro, con un incremento del 5,50%.



Emma Villas ha evidenziato che le prenotazioni per la stagione 2024, al 17 ottobre 2023, sono già 741, con un aumento di circa il 34,48% rispetto a quanto registrato un anno fa alla stessa data per la stagione 2023 (551 prenotazioni).

Sulla scia delle crescenti richieste, Emma Villas ha incrementato il numero di ville acquisite e gestite in esclusiva: 120 nuove proprietà contrattualizzate nel 2023, con un aumento netto di circa 70 immobili rispetto al 2022, che ha portato il portfolio complessivo a circa 550 unità.

“I dati positivi confermano la bontà del nostro business model che mette a disposizione di clienti italiani e internazionali prestigiose dimore, scelte anche per sicurezza e privacy, in destinazioni esclusive – ha commentato il ceo Giammarco Bisogno – I risultati di fine stagione danno un quadro molto più coerente rispetto al dato parziale dei primi sei mesi dell’anno, che tipicamente è il momento della stagione con minori prenotazioni”. (Teleborsa)