Ferretti: conclusa l’Ipo, prezzo fissato a 3 euro per azione

(Teleborsa) – Ferretti, attualmente quotata sulla Borsa di Hong Kong, annuncia la positiva conclusione dell’Offerta (IPO) connessa all’ammissione alla quotazione e alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Il prezzo di offerta è stato fissato a 3 euro per azione.

I proventi lordi dell’Offerta ammontano a circa 265 milioni e sono destinati all’Azionista Venditore.

L’offerta – si legge in una nota – ha suscitato un ampio interesse da parte di primari investitori istituzionali italiani e internazionali (con circa 70 linee allocate), che si tradurrà in un ampliamento e rafforzamento dell’azionariato istituzionale della Società. Due Anchor Investor, Danilo Iervolino e Karel Komarek, hanno sottoscritto in totale il 35,4% del totale delle Azioni in Offerta, pari a circa il 10% del capitale sociale della Società.

Capitalizzazione di circa 1 miliardo

Sulla base del Prezzo di Offerta, la capitalizzazione di mercato della Società al primo giorno di negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan sarà pari a circa 1 miliardo.

L’offerta consiste in n. 88.454.818 Azioni, offerte in vendita da Ferretti International Holding. Nell’ipotesi di mancato esercizio dell’Opzione di Over-Allotment, le Azioni in Offerta costituiranno circa il 26,1% del capitale sociale della Società.

L’Azionista Venditore ha concesso a UniCredit, in qualità di stabilization manager, per conto dei Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners, un’opzione per l’acquisto di un massimo di ulteriori n. 8.845.482 Azioni aggiuntive al Prezzo di Offerta, pari a circa il 10% del numero massimo delle Azioni in Offerta. Nell’ipotesi di esercizio integrale dell’Opzione di Over-Allotment, le Azioni in Offerta sono pari a n. 97.300.300 Azioni, pari a circa il 28,7% del capitale sociale della Società.

Inoltre, la Società e l’Azionista Venditore hanno sottoscritto accordi di lock-up della durata di 90 giorni con i Managers, in linea con la prassi di mercato e soggetti limitazioni e deroghe tipiche da parte dei Managers.

Il primo giorno di negoziazione delle Azioni su Euronext Milan e il regolamento, previsti per il 27 giugno 2023, sono subordinati all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Borsa Italiana, inclusa l’ammissione alle negoziazioni delle Azioni su Euronext Milan.