Investindustrial investe nel Gruppo Fassi per accelerare espansione

(Teleborsa) – Investindustrial, società di private equity fondata da Andrea Bonomi, ha finalizzato un accordo per investire nel Gruppo Fassi, azienda italiana di ingegneria e leader nella produzione di gru articolate e altri mezzi di sollevamento autocarrati. Non sono stati divulgati i dettagli finanziari dell’accordo.

Fondata nel 1965 dalla famiglia Fassi e con sede in Italia ad Albino (Bergamo), la società ha generato un fatturato di oltre 470 milioni di euro nel 2023, conta circa 1.600 dipendenti in tutto il mondo, ha un’importante presenza in oltre 80 mercati a livello internazionale e gestisce 18 siti produttivi in Italia, Francia, Svezia e Malesia.

Attraverso questa partnership, Investindustrial e la famiglia Fassi – che manterrà una significativa partecipazione di minoranza nell’azienda, con Giovanni Fassi che continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato della società – intendono far crescere significativamente l’azienda accelerando ulteriormente l’espansione internazionale, la diversificazione dei prodotti e l’integrazione della supply chain, si legge in una nota.

“Siamo rimasti estremamente colpiti dalla forte performance, dalla posizione di leader del mercato, e dalla reputazione di Fassi, oltre che dalla sua crescita e la sua espansione internazionale fino ad oggi, e dalla sua attenzione alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità”, ha commentato Andrea Bonomi, presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial.

attenzione al manifatturiero

Questa operazione rafforza il track record di Investindustrial e la sua attenzione per gli investimenti in aziende manifatturiere di nicchia di successo, che attualmente rappresentano quasi il 70% del capitale impiegato da Investindustrial. Tra queste figurano Amalfi (prodotti alimentari), Bakelite (resine e stampi), CSM Ingredients (ingredient tech), Guala Closures (chiusure speciali per alcolici e bevande) e Omnia Technologies (tecnologie integrate per il settore food and beverage).

“Sono estremamente orgoglioso dell’azienda fondata da mio padre negli anni ’60, del management e dei collaboratori che hanno contribuito al suo crescente successo – ha dichiarato Giovanni Fassi – Siamo entusiasti di avviare questo percorso con Investindustrial per sostenere la prossima fase di crescita di Fassi, grazie alla significativa esperienza e conoscenza di Investindustrial nell’incrementare le performance operative e la diversificazione geografica delle aziende”.

Unicredit e Intesa Sanpaolo hanno agito da advisor finanziari e banche finanziatrici.