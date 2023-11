Lemon Sistemi sigla un contratto per impianti Bess della potenza fino 2 GW

Lemon Sistemi, azienda specializzata nella progettazione, fornitura e posa di impianti fotovoltaici, termoidraulici, di accumulo e della progettazione di soluzioni per l’efficientamento energetico, comunica di aver firmato un contratto con Volt ESG SRL – azionista di riferimento di Fucino Green – di sviluppo di Battery Energy Storage Systems (BESS) di potenza complessiva fino a 2 GW per un valore complessivo fino a 20 milioni di euro, da realizzarsi, in particolare, nelle regioni del Sud Italia e nelle maggiori Isole.

Nello specifico, Lemon Sistemi si occuperà dell’individuazione dei terreni su cui saranno realizzati gli impianti di accumulo che avranno ciascuno una potenza minima di 100 MW, della progettazione e della gestione di tutte le pratiche tecniche, formali e autorizzative, di predisporre, seguire e curare il rilascio della soluzione di connessione e dell’iter autorizzativo per il raggiungimento della cantierabilità del progetto. Tali impianti si collocano nell’ambito dello sviluppo della strategia di TERNA di promuovere la costruzione di sistemi di accumulo per l’energia prodotta dalle fonti rinnovabili e non immediatamente utilizzata.

Con l’obiettivo di favorire il massimo sfruttamento della generazione da fonti rinnovabili e garantire, al contempo, un incremento dei margini di sicurezza di gestione del Sistema Elettrico, Terna ha indicato nel proprio piano di sviluppo, per la resilienza della rete la necessità di impianti destinati all’accumulo e connessi alla Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale (RTN) attraverso un sistema di aste per assegnazione di capacità tra coloro che avranno progetti pronti da connettere alla RTN.

Maria Laura Spagnolo, presidente e co-ceo di Lemon Sistemi, ha così commentato: “Siamo molto soddisfatti di comunicare la firma di questo contratto che si inserisce a pieno titolo nelle iniziative dedicate al capacity market e ci proietta nella grande sfida della transizione energetica. Un’opportunità per Lemon Sistemi di contribuire allo sviluppo organico della rete elettrica nazionale e di affermarsi tra i partner di riferimento nell’ambito dei servizi dedicati alle energie rinnovabili e allo storage. Le attività che andremo a sviluppare richiedono un importante know-how e figure altamente specializzate di cui in parte già disponiamo nel nostro organico e che in parte andremo ad integrare, pianificando attività di ricerca e selezione di profili specifici che ci consentiranno di essere ancor più efficaci in ogni fase operativa”.