Lottomatica, debutto in Borsa il 3 maggio: ecco il prezzo delle azioni

Lottomatica sulla Borsa di Milano

Lottomatica, il primo gruppo nel mercato del gioco autorizzato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia e uno dei maggiori player a livello europeo, torna a Piazza Affari il 3 maggio, primo giorno di negoziazione su Euronext Milan dopo la conclusione positiva dell’offerta pubblica iniziale (IPO).

Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato in 9 euro per azione (al limite inferiore della forchetta comunicata in precedenza). Il ricavato lordo dell’offerta ammonterà a circa 600 milioni di euro, di cui circa 425 milioni di euro saranno destinati alla società e circa 175 milioni di euro all’azionista venditore. In caso di esercizio integrale dell’opzione di over-allotment, il ricavato lordo sarà pari a circa 690 milioni di euro.



Sulla base del prezzo di offerta, la capitalizzazione di mercato della società all’inizio delle negoziazioni delle azioni su Euronext Milan sarà pari a circa 2.265 milioni di euro.

A seguito del completamento dell’offerta, il numero complessivo di azioni detenute dal mercato e costituenti il flottante sarà pari al 26,5% del capitale sociale. In caso di integrale esercizio dell’opzione di over-allotment, le azioni in offerta rappresenteranno circa il 30,5% del capitale sociale. (Teleborsa)