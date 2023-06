MAIRE, nuovi contratti per 260 milioni di dollari

I nuovi accordi raggiunti da MAIRE fanno lievitare il fatturato

MAIRE, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, ha annunciato che le sue controllate si sono aggiudicate nuovi contratti per un valore complessivo di circa 260 milioni di dollari da clienti internazionali principalmente in Europa, Asia e Sud America.

In particolare, KT-Kinetics Technology si è aggiudicata un contratto per un progetto di PKN Orlen per un impianto di pre-trattamento che produrrà diesel rinnovabile (HVO) in Polonia, dove NextChem agirà in qualità di integratore tecnologico.

“Questa aggiudicazione da PKN costituisce una testimonianza dell’expertise di MAIRE nei carburanti rinnovabili e nella creazione di valore da biocarburanti di seconda generazione ottenuti da colture per scopi non alimentari – ha commentato l’AD Alessandro Bernini – Grazie all’approccio integrato tra le business unit del gruppo, MAIRE conferma il proprio ruolo di abilitatore e integratore tecnologico nella transizione energetica”.

(Teleborsa)