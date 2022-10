I mattoncini Lego cinesi

La nuova frontiera dei cinesi è quella dei mattoncini giocattolo, Lego è avvertita. Società come Wanfeng Bricks e Top Toy stanno, infatti, producendo prodotti che si rifanno ai metodi di costruzione tradizionali.

La strategia dei brand cinesi

Nel Paese del Dragone questo mercato è in espansione. Le aziende cinesi ora stanno adottando nuove strategie per competere con il colosso danese. Qual è il piano? Questa volta non è tanto copiare, ma recuperare metodi tradizionali come quello a mortasa tenone. Ci si rifà alla cultura cinese con un duplice obiettivo: in un sol colpo si vuole recuperare il passato, rivalorizzandolo, e allo stesso tempo accrescere un business prolifico. Perché il terreno è fertile. Da gennaio a maggio, infatti, le vendite cumulative di giocattoli alla moda sulla piattaforma di e-commerce Jd hanno superato i 400 milioni di yuan, con un tasso di crescita annuale maggiore del 40%. Le vendite di mattoncini, in particolare, sono aumentate del 29% su base annua. Ora parte la sfida al mercato estero.

Le grandi potenzialità del mercato dei giocattoli

Sono varie le società che si stanno lanciando nel business. Tra i diversi player spiccano Wanfeng Brick e Top Toy, quest’ultimo marchio fondato nel 2020. Alla fine di giugno Top Toy aveva 97 negozi in tutta la Cina, con un fatturato trimestrale pari a 110 milioni di yuan, con un aumento del 33% sul 2021. A settembre Top Toy ha pure la sua sezione speciale. Si chiama China Bricks ed è stata ideata per raccontare le storie della Paese e tramandarne la cultura in chiave moderna”. Il rischio del movimento cinese è quello di inquadrare i propri mattoncini come scandenti e di bassa qualità. Le società estere per ora sono ancora leader di mercato, ma sono avvertite.