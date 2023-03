Noleggiare invece di comprare, la soluzione di Domorental

Noleggiare invece che comprare. E’ l’idea di Domorental, società milanese fondata nel 2017 e guidata dal ceo Claudio Mombelli, che per affrontare le sfide dei prossimi anni propone il noleggio operativo. Quest’ultimo consente di trasformare qualunque bene, dagli impianti industriali a quelli tecnologici agli arredi, in un servizio, ossia noleggiare prodotti, macchinari e servizi attraverso il pagamento di un canone ricorrente la cui durata e il cui importo variano in funzione di diversi parametri. Tra i clienti, tra i programmi avviati e in via di sviluppo sono da segnalare quelli con Sonder, KFC, H-Farm, Korian, Reale Immobili, ODSStore, Milano Contract District, Costa Group, Befed, Poke House, Abitare CO, Numa Stays.

Raddoppio di fatturato nel 2023

Domorental ha chiuso il 2022 con un fatturato di 12 milioni euro e ha l’obiettivo di almeno raddoppiarlo nel 2023. “Questo perché sono sempre di più le aziende che comprendono il valore del noleggio. L’azienda, infatti, non spende e non si indebita, ma, pagando un canone il bene diventa servizio” sottolinea Claudio Mombelli. “Si può affermare che il noleggio operativo sia una forma accesso al credito in forma alternativa. Il noleggio operativo è diverso dal leasing, il primo a bilancio viene registrato nella voce costi, il secondo (il leasing) come debito e conto capitale. Tutto questo ha implicazioni molto importanti in termine di visione imprenditoriale e consente di ottenere una working capital efficiency. I beni strumentali, in questo modo, non hanno di per sé valore ma diventano un acceleratore della crescita”.

Come funziona il performance renting

L’azienda lombarda agisce in partnership coi fornitori consentendo al cliente finale di poter accedere a qualsiasi bene o servizio, funzionale alla propria attività, attraverso una modalità flessibile e utilizzando il contratto di noleggio come abilitatore. Tali prodotti sono acquisiti da Domorental, o per conto di partner finanziari, o gestiti direttamente da Domorental in qualità di funder. La piattaforma tecnologica sviluppata in house permette alle imprese di pagare una current fee, o in forma modulare cioè variabile in relazione al fatturato “prospettico”, o a seconda della performance dei macchinari (pay for performance), o parametrata in base al risparmio generato dagli stessi (pay for savings).

Domorental sta attualmente realizzando progetti chiavi in mano nel Proptech, nell’Energy Transition, nella Circular Economy, nell’agritech nel MedTech, nel Security software e anche nell’iCloud. “Il vantaggio principale del modello di Domorental è che consente alle aziende di essere update, di realizzare in modo veloce il business non indebitandosi e disponendo di liquidità”. continua Mombelli.

L’ultima iniziativa dell’azienda milanese è la certificazione Carbon Cancelling®, che viene rilasciata da Domorental, senza costi aggiuntivi, ai propri clienti. La certificazione Carbon Cancelling®, di durata illimitata, rappresenta la compensazione di CO2 in un determinato periodo di tempo di un prodotto o di un intero processo produttivo relativi all’ offerta di Domorental, e avviene tramite l’emissione di un documento ufficiale iscritto nella Blockchain dedicata o nei registri pubblici ufficiali disponibili a richiesta.