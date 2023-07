Prysmian, fatturato oltre gli 8 miliardi. C'è ottimismo sul 2023

Nel primo semestre 2023 i ricavi di Prysmian salgono a 8.003 milioni

Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha chiuso il primo semestre del 2023 con ricavi pari a 8.003 milioni di euro, evidenziando una crescita organica del 4,8% rispetto al primo semestre del 2022. L’EBITDA Adjusted ha registrato un incremento del 25,6% a 878 milioni con un rapporto sui ricavi in miglioramento all’11% rispetto all’8,8% del primo semestre 2022.

L’utile netto di pertinenza degli azionisti della capogruppo sale a 405 milioni, rispetto a 259 milioni del corrispondente periodo del 2022 (+56,4%). L’Indebitamento Finanziario Netto a fine giugno 2023 scende a 2.065 milioni (2.330 milioni al 30 giugno 2022).

Focus reti elettriche

“La crescita dei ricavi e soprattutto il netto miglioramento della profittabilità conseguiti nel primo semestre 2023, sono principalmente da attribuire al buon bilanciamento del nostro portafoglio di business, sia in termini di offerta di prodotto sia di geografie – commenta l’AD Valerio Battista – Si conferma anche la capacità del gruppo di cogliere le opportunità derivanti dai processi di transizione energetica ed elettrificazione, che richiedono il rafforzamento e sviluppo delle reti elettriche sia di trasmissione sia di distribuzione dell’energia”.



“Da evidenziare inoltre come le positive performance di business e profittabilità si traducano in forte crescita dei flussi di cassa, che consentono al gruppo di sostenere gli investimenti e rafforzare quindi la propria leadership e vantaggio competitivo, in una fase che vede il nostro settore sempre più centrale e strategico – aggiunge – I circa 5,4 miliardi di nuovi progetti acquisiti nel primo semestre sono la conferma evidente della fiducia che ci viene accordata dal mercato. Anche alla luce di queste conferme, miglioriamo significativamente le attese per l’intero esercizio 2023″.

Prysmian ha rivisto al rialzo la guidance 2023

Ora si attende: un EBITDA Adjusted compreso nell’intervallo di 1.575-1.675 milioni di euro, in crescita sia rispetto all’intervallo 1.375-1.525 milioni annunciato precedentemente, sia ai risultati del 2022 pari a 1.488 milioni; flussi di cassa (FCF prima di acquisizioni e dismissioni) nell’intervallo 550-650 milioni, rispetto al precedente intervallo 450-550 milioni.

(Teleborsa)