All'editore del Foglio Mainetti piacciono tanto le costruzioni

Dopo il mattone, Valter Mainetti, azionista di riferimento di Sorgente Group, punta forte sul cemento e le costruzioni. Attraverso la società Tiberiade Holding, che fa parte del gruppo che fa capo all’imprenditore, editore anche del giornale “Il Foglio quotidiano”, ha completato il processo di acquisto del ramo principale della storica società Condotte, uscita da un periodo di cinque anni di amministrazione straordinaria. L’operazione è stata realizzata con il supporto di Banca Progetto ed ha un valore complessivo di 280 milioni di euro. La nuova società prevede un fatturato annuo di circa 250 milioni, escludendo nuove commesse.

Il veicolo attraverso cui è avvenuta l’acquisizione è Imprecim, che è stato rinominato “Società Italiana per le Condotte d’Acqua 1880” (Condotte 1880) per rendere omaggio alla lunga storia della società, che è stata per molti anni una delle protagoniste nel settore delle grandi opere infrastrutturali in Italia e nel mondo. La neo-proprietà di Condotte 1880 ha preso in carico i 415 dipendenti sia in Italia che all’estero.

Tra le importanti commesse di Condotte 1880, figurano la Città della Salute di Sesto San Giovanni, il Policlinico di Caserta, la Metro D di Roma, nonché una ferrovia e un’autostrada in Algeria. Con l’acquisizione del ramo principale di Condotte, Tiberiade Holding ha diversificato le sue attività in cinque settori: grandi opere, energia, restauro, immobiliare ed editoria.