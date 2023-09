Borsa Milano le azioni comprare e vendere oggi 13 settembre secondo gli analisti

Oggi escono i dati sull’inflazione Usa. Ad agosto i prezzi al consumo americani sono previsti in accelerazione nella componente generale dal 3,2% al 3,6% e in calo dal 4,7% al 4,3% nella componente “base”. “L’inflazione generale dovrebbe aumentare in maniera significativa – nota Bova – perche’ nell’ultimo mese i prezzi della benzina sono saliti molto. Tuttavia il mercato si aspetta una forte decelerazione dei prezzi ‘core’ e qualora questo calo dovesse essere inferiore alle attese, la Fed avrebbe un ulteriore segnale che l’inflazione negli Stati Uniti e’ dura a morire e che sara’ difficile riportarla al 2%”.