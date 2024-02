Piazza Affari cauta. In luce Mps. Il Tesoro ora può vendere

Piazza Affari apre cauta (+0,2%) in attesa della Fed e delle trimestrali americane. Situazione analoga a Francoforte (+0,2%).

Secondo il Cme FedWatch Tool, c’è solo l’8,5% di possibilità di un taglio alla prossima riunione di marzo e il 35,8% di possibilità di un primo taglio a maggio. Sul fronte Bce, in attesa dei verbali di domani, da seguire i discorsi di Nagel e Fernandez-Bollo, mentre non ci saranno dati macro di rilievo.

Sul fronte azionario attenzione al comparto tech, sotto pressione ieri a Wall Street, in vista degli attesissimi numeri del colosso dei chip Nvidia. Gli investitori temono una delusione, dopo il rally del titolo sulla scia dell’entusiasmo per l’AI che ha spinto il comparto.

A Piazza Affari focus Mediobanca dopo che Delfin ha venduto lo 0,12% per restare sotto il 20% quota che avrebbe superato con il buyback. Mps cresce dell’1,8%. E’ scaduto il blocco e quindi il Tesoro può vendere una quota di azioni. Attesa per A2a dopo i conti preliminari del 2023 che hanno visto un margine operativo lordo ordinario a 1,93 miliardi in incremento del 30% rispetto all’esercizio precedente e investimenti in crescita dell’11%.

VALUTE

Sul valutario, euro/dollaro fermo a 1,0812. Spread tra Btp e Bund a 10 anni in lievissimo calo in avvio di giornata: sui mercati telematici il differenziale segna 147 punti base contro i 148 della chiusura di ieri. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,86%

ENERGIA

Il petrolio è in leggero rialzo, col Brent a 82,56 dollari al barile