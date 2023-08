Borsa di Milano le azioni da comprare e vendere oggi 21 agosto

Deboli anche i future europei, con i mercati che aspettano, mercoledi’, i Pmi delle principali economie (Eurozona, Giappone, Gb e Usa), con quelli manifatturieri attesi ancora in contrazione, mentre i Pmi servizi dovrebbero essere mediamente in rallentamento, anche se ancora in area di espansione. Per quanto riguarda gli altri dati in arrivo, da monitorare oggi in Germania i prezzi alla produzione dai quali potremmo trarre indicazioni sul possibile andamento dell’inflazione nei prossimi mesi. E venerdi’ e’ atteso l’indice Ifo sulla fiducia degli imprenditori tedeschi, previsto poco mosso.