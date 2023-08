Randall (Capital Group): attenzione alle opportunità sull'azionario globale

Capital Group: le opportunità dell’azionario globale

Per quanto gli investitori fossero convinti che i mercati azionari avrebbero preso una certa direzione quest’anno, questi ultimi ne hanno presa un’altra. Anche se molti investitori si stavano preparando a una recessione statunitense apparentemente inevitabile e alla conseguente debolezza del mercato, l’indice S&P 500 ha messo a segno una sorprendente ripresa. Verità&Affari ne ha parlato con Caroline Randall, gestore di portafoglio azionario di Capital Group.

Qual è la lezione che possono trarre gli investitori che non vogliono farsi sfuggire queste opportunità?

In effetti, la buona notizia può essere croce e delizia per alcuni. Questo perché nel 2022 gli investitori hanno abbandonato i mercati azionari e obbligazionari, spostando le attività verso la liquidità e le disponibilità liquide alternative in un contesto di deterioramento delle condizioni economiche. Vi sono, tuttavia, alcuni motivi per cui gli investitori con un orizzonte di lungo termine potrebbero considerare di abbandonare la loro posizione ai margini per adottare un approccio d’investimento più equilibrato che includa un mix di azioni, obbligazioni e liquidità.

Il livello record di attività in liquidità e disponibilità liquide alternative potrebbe rappresentare un catalizzatore per ulteriori guadagni di mercato. La storia dimostra infatti che le attività del mercato monetario hanno raggiunto il loro picco in corrispondenza o in prossimità dei precedenti minimi. Con il picco dell’inflazione e la fine del ciclo di inasprimento dei tassi da parte della Federal Reserve, è probabile che la liquidità venga impiegata, generando potenziali rendimenti di azioni e obbligazioni.

L’esigua ripresa del mercato potrebbe crescere?

Finora la ripresa del mercato azionario statunitense è stata di portata limitata. Nell’esercizio chiuso al 5 giugno, il 90% dei rendimenti dell’Indice S&P 500 si è concentrato su un piccolo gruppo di aziende del settore delle tecnologie, quali Microsoft, Nvidia, Meta e Alphabet. L’entusiasmo degli investitori per i progressi compiuti nel campo dell’intelligenza artificiale ha fatto impennare prezzi e valutazioni di alcune azioni. Il produttore di chip Nvidia, noto soprattutto per i suoi chip per videogiochi, ha superato i 1.000 miliardi di dollari di valore di mercato dopo aver espresso commenti ottimistici a maggio in merito ai potenziali ricavi derivanti dalla domanda dei suoi processori utilizzati per l’intelligenza artificiale. Le valutazioni di questi titoli sono salite alle stelle. Tuttavia, altre aree del mercato statunitense, nonché dei mercati europei e asiatici, potrebbero offrire valutazioni più interessanti.

Dunque dove possono guardare gli investitori alla ricerca di opportunità?

L’innovazione è fondamentale per individuare le opportunità di investimento, non solo nel settore tecnologico, ma in tutta l’economia. Aziende come Insulet e Dexcom stanno sviluppando dispositivi per diabetici che consentono il monitoraggio a distanza e la somministrazione di farmaci come l’insulina in momenti critici utilizzando algoritmi predittivi. Poiché molti interventi chirurgici sono stati rimandati durante la pandemia, prevedo che la domanda fino ad ora insoddisfatta favorirà la crescita di molte di queste aziende di dispositivi medici.

Uno degli sviluppi più sorprendenti del 2023 è stata la solidità del mercato azionario giapponese. In Giappone sono state avviate riforme aziendali che stanno rendendo le aziende più interessanti agli occhi degli investitori. Tra queste, le azioni volte ad aumentare il rapporto di distribuzione dei dividendi e il riacquisto di azioni proprie. Inoltre, l’indebolimento del dollaro ha favorito gli investitori statunitensi.

Anche alcune aziende importanti hanno subito trasformazioni per incrementare la loro competitività a livello globale. Nell’ambito del tradizionale settore delle pellicole e delle fotocamere, ad esempio, Olympus si è trasformata nel fornitore leader mondiale di endoscopi, strumenti medici dotati di sensori di immagine utilizzati per l’esplorazione degli organi interni, mentre Fujifilm si è trasformata in un operatore del settore sanitario, offrendo servizi di sviluppo e produzione di farmaci alle aziende farmaceutiche.

E in Europa?

In Europa, la crescita economica è stata inaspettatamente positiva e il continente ha affrontato le sfide energetiche e la guerra in Ucraina meglio delle attese. La Germania, in particolare, è sopravvissuta a quello che avrebbe potuto essere un inverno molto duro e molte aziende tedesche hanno attività a livello mondiale. Ad esempio, Dhl Group è un’azienda di logistica globale con un servizio di consegna e-commerce di alta qualità, che opera in Europa, Stati Uniti e Cina. Le sfide, naturalmente, rimangono. Per quanto si stia attenuando, l’inflazione continua ad essere elevata. Le banche centrali hanno dichiarato che continueranno ad alzare i tassi d’interesse. E in futuro sarà possibile andare incontro a una recessione, anche se poco profonda.

A proposito, quali sono le vostre aspettative al riguardo?

Non abbiamo mai attraversato una fase recessiva in piena occupazione prima d’ora. È per questo che riteniamo che la recessione sarà ragionevolmente poco profonda e che questa non ci terrà svegli fino a tarda notte per cercare di capire come superarla.

È lecito chiedersi se i minimi di ottobre 2022 siano stati i minimi di questo ciclo. Crediamo che sia così. Ciò non significa che siamo in una fase di crescita, ma forse abbiamo già superato il periodo di massimo pessimismo. La storia ci ha insegnato che i mercati ci riservano sempre sorprese, spesso quando le condizioni appaiono cupe.