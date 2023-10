Opportunità di trading in Borsa: analisi dell'azione Philogen

Nel settore delle biotecnologie, il titolo della società senese PHILOGEN si sta facendo notare : da inizio anno sta mettendo a segno una performance del +34.40%. Quotata in Borsa nel marzo/2021 a 17.00Euro, da ottobre è in spinta rialzista (+16% in due settimane) e nella sessione di ieri ha toccato 18.95Euro (massimo dal 2021), chiudendo a 18.90Euro (+2.40%).