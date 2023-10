Piazza Affari in rialzo, scommessa su Credit Agricole verso Mps

Piazza Affari apre in rialzo

Apertura in positivo per Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che nelle prime battute sale dello 0,31%. Intonate al rialzo anche le altre piazze europee: Parigi sale dello 0,24% mentre Francoforte, più debole, segna +0,13%. A sostenere i mercati del Vecchio continente, la buona performance dei listini americani con il Nasdaq che alla vigilia è salito dell’1,2% mentre il Dow Jones ha archiviato la seduta in progresso dello 0,93%. Gli analisti attendono le prossime mosse delle banche centrali, con la Federal Reserve che sembra intenzionata, nella riunione in programma tra due settimane, a non procedere con altri rialzi dei tassi d’interesse per combattere l’inflazione.

Mps sale sulle attese per l’uscita del Tesoro

A guidare i rialzi del listino milanese sono soprattutto i titoli bancari, con Banco Bpm, Bper Banca e Monte dei Paschi che segnano un progresso superiore all’1,5%. La banca senese è la migliore tra i titoli a maggiore capitalizzazione, in attesa di novità sulla cessione della quota del Tesoro. Il Credit Agricole viene indicato come uno dei soggetti interessati a rilevare una quota rilevante. Recupera terreno anche Tim dopo lo scivlone della vigilia. Tra i titoli in territorio negativo da segnalare StMicroelectronics, che cede lo 0,75%.

Si riaccende lo spread che torna sopra i 200 punti. Alle 9,30 il differenziale tra il Btp e il Bund tedesco è a 202 punti base.