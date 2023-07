Opportunità di trading in Borsa: analisi dell'azione Azimut

Il nostro listino è in gran parte composto da banche e finanziarie, tra le quali spicca AZIMUT – gruppo indipendente e globale nell’asset management, nel wealth management, nell’investment banking e nel fintech con una propria rete di consulenti e promotori finanziari – per la corposità del dividendo staccato a maggio, pari a 1.30euro e pagato interamente per cassa. Specializzato nella gestione patrimoniale e distribuzione principalmente di prodotto del risparmio gestito e di polizze vita, aveva chiuso il 2022 con un utile netto pari a 402,37 milioni di euro, in flessione rispetto ai 605,46 milioni contabilizzati nel 2021. Nonostante la flessione su base annua, i target di utile che la stessa Azimut aveva fissato per il 2022 sono stati raggiunti. utile netto che dovrebbe attestarsi a 450 milioni di euro. Staremo a vedere cosa succederà.