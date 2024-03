Opportunità di trading in Borsa. Analisi tecnica dell'azione A2a

Il titolo A2A sta testando per la quarta volta dal giugno/2023 l’importante area 1.65/1.61Euro che sinora ha offerto sostegno ai ripiegamenti. La violazione di tale zona supportiva è questione di tempo in quanto le proiezioni indicano che comunque le quotazioni scenderanno a 1.56/1.54Euro, evidenziando la necessità di spingersi poi anche a 1.48/1.38Euro. Già nell’analisi qui pubblicata a gennaio/2024 indicavamo come il poderoso rialzo che aveva portato A2A a toccare 2.005Euro a fine novembre era avvenuto senza alcuno storno ribassista, raggiungendo i target ottimali ed erano pertanto latenti ripiegamenti a 1.76Euro (poi raggiunto) ed a 1.60/1.30Euro, area che stiamo avvicinando in queste ore. Rimbalzi a 1.75Euro sono tuttora attuabili. Resistenza transitante attualmente sui 2.00/2.10Euro. Il supporto principale è a quota 1.00Euro (supporti intermedi non hanno valenza operativa).