Nell'Uovo di Pasqua Piazza Affari trova i record di banche e Saipem

I listini europei puntano al rally di Pasqua archiviando la giornata odierna con un cauto ottimismo. Il Ftse Mib termina le contrattazioni in progresso dello 0,14%, Parigi dello 0,4%, Francoforte dello 0,7% e Madrid dello 0,3%. Da segnalare che a Wall Street (Dow Jones a +0,24%) ha debuttato Trump Media & Technology Group di Donald Trump che al momento guadagna il 47,5%. A sostenere i mercati europei la buona dose di ottimismo per un taglio dei tassi a giugno sia per quanto riguarda l’Europa che l’America. A tal proposito venerdì saranno resi noti i dati sull’inflazione di Francia e Italia, ma soprattutto il deflatore Pce Usa. Venendo ai singoli titoli di Piazza Affari, protagonista assoluta della giornata è stata Saipem che ha chiuso a +4,66% sempre saldamente al comando del listino principale. Bene anche il comparto bancario con Bper (+2,8%), Popolare Sondrio (+2,67%)e Unicredit (+1,29%). Fronte opposto per Stellantis che scivola in fondo al listino e chiude a -2,12%. La società e i sindacati metalmeccanici torinesi hanno siglato un accordo per l’uscita volontaria incentivata di 1.520 lavoratori occupati in 21 società del gruppo presenti sul territorio, su un bacino di circa 12mila addetti complessivi. Giù anche Hera che chiude a -1,45%. Sul mercato valutario, il cambio euro/dollaro si attesta a 1,082 (1,083 ieri in chiusura), mentre il cross euro/yen a 164,03 (da 164,17) e il dollaro/yen è a 151,508 (da 151,4). Poco mosso il petrolio con il Brent maggio in area 86,6 dollari al barile e il Wti a circa 82,06 dollari. Continua a salire il bitcoin che tocca i 71mila dollari, mentre il gas ad Amsterdam è in calo del 4,6% a 27,17 euro al megawattora.