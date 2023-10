Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Dovalue

La sessione di martedi ha visto il titolo DOVALUE salire del +7.33%, nel primo giorno di buyback del programma di riacquisto di azioni proprie che durerà sino al 25ottobre202, per un limite massimo di 2 milioni di azioni, come deliberato dall’assemblea societaria in aprile. L’obiettivo e’ ricostituire la riserva di azioni proprie a servizio del piano di incentivazione, basato su azioni, gia’ in essere per il management del gruppo. L’esborso previsto per tale operazione è stimato in circa 7.2 milioni di euro.