Piazza Affari apre in calo, pesano le incertezze per la guerra

La Borsa di Milano apre in calo in attesa dei verbali della Fed di questa sera e sull’incertezza della guerra tra Hamas e Israele. In attesa dei verbali della riunione di settembre della Federal Reserve, infatti, che forniranno ulteriori indicazioni sulle prossime mosse della banca centrale americana, la giornata dei mercati parte opaca.

Oltre Milano, vanno male anche le altre piazze europee e Londra. Sullo sfondo restano sempre i timori per l’escalation del conflitto in Medio Oriente. A Tokyo le contrattazioni si sono chiuse in positivo, con l’indice Nikkei 225 che ha segnato +0,55%. Avvio stabile, invece, per lo spread tra BTp e Bund che si conferma in apertura sotto la soglia psicologica dei 200 punti base.