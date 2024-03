Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione El.En.

Inizio di settimana al rialzo per il titolo EL-EN che sale del +4.50% e tocca i 10.20Eur. Dall’analisi di inizio giugno, in cui prospettavamo un ripiegamento del titolo almeno a 9.30Euro – sottolineando la possibilità di assistere ad ulteriori approfondimenti – il ribasso si è di fatto realizzato, scendendo molto lentamente, sino a toccare giovedi scorso 8.24Euro. Poi lo strappo rialzista che in sole tre sessioni ha permesso ad EL-EN di realizzare un ottimo + 23.70%.