Non basta la fiammata del Nasdaq. Piazza Affari sotto 34 mila

Non basta la fiammata del Nasdaq a Wall Street ad accendere le Borse Europee. Piazza Affari chiude sulla parità (a 33.940 punti), fallendo l’assalto alla soglia dei 34.000 punti, superata durante la giornata, anche a causa del ribasso tecnico dello 0,11% dovuto allo stacco cedole di Eni e St. I listini del Vecchio Continente dunque non reagiscono – almeno per oggi – alla ripresa del rally dei titoli legati all’Intelligenza Artificiale spinta, da una parte, dai rumors sulle trattative tra Alphabet e Apple per fornire gli Iphone di Gemini – il modello di Ai sviluppato da Google – e, dall’altra, dalla Gpu Technology Conference 2024 – la Woodstock del settore – organizzata da Nvidia. Gli investitori oggi hanno preferito stare alla finestra in attesa delle nuove indicazioni sulla politica monetaria, che arriveranno mercoledì con la decisione della Fed (e domani e giovedì con quelle di Bank of Japan e Bank of England).

Tassi al centro

In questo contesto d’incertezza sui tassi, a Piazza Affari continuano a correre le banche, con Bpm (+1,83%), Bper (+1,99%) e Banca Popolare di Sondrio (+1,94%) nel giorno del suo esordio sul Ftse Mib. In testa al listino anche Diasorin (+1,9%), dopo i cali seguiti ai conti, e Leonardo (+2,3%), sulla scia del piano industriale presentato la scorsa settimana.

TITOLI

Proseguono le vendite su Nexi (-3,3%), Brunello Cucinelli (-2,3%) e Iveco (-2,5%). Fuori dal Ftse Mib, +4,6% per i titoli di MediaForEurope (ex Mediaset) sulle stime della raccolta pubblicitaria del primo trimestre della società. Sul valutario, l’euro sale a 1,087 dollari (da 1,0866 al closing precedente), vale anche 162,1 yen (da 162,2), mentre il cambio dollaro/yen si attesta a 149,2 (da 149,5). Rialzi oltre il punto percentuale per il petrolio, con il Brent maggio a 85,3 dollari al barile e il Wti aprile a 81,6 dollari al barile. Il gas naturale guadagna il 5,9% ad Amsterdam a 28,6 euro al megawattora. Lo spread è a 122 punti.