Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Ovs

Seduta al rialzo superiore al +1% ieri per il titolo OVS (acronimo di “Organizzazione Vendite Speciali”) gruppo veneto con sede a Mestre che commercializza abbigliamento ed accessori per uomo, donna e bambino tramite i segmenti: OVS ed UPIM. La quotazione oscilla dal 2020 in una ampia fase laterale, triangolare nella fascia 0.60/3.15Euro. I minimi assoluti furono toccati a 0.5646Euro nel marzo/2020 (covid) cui seguì un veloce rialzo sino ai 3.1340Euro (dic/2021). Il valore attuale si pone sostanzialmente su un valore medio dal 2022 (dal minimo del 2020 ad oggi ilrialzo è del +225%). La fase triangolare è attesa proseguire, con ripiegamenti a 2.04Euro e poi a 1.85/1.65Euro (parte bassa del triangolo), mentre al rialzo si individuano obiettivi a 2.40/2.70Euro. In ottica pluriannuale, piu ampia, si potranno avere ulteriori rialzi tesi a testare quota 4.80/5.00Euro (segnale di ulteriore forza sarà fornito dal superamento della resistenza in area 3.00/3.20Euro).