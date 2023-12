Opportunità di trading in Borsa, analisi tecnica dell'azione Antares Vision

Ieri il titolo Antares Vision ha perso il -34.30%, chiudendo a 1.45Euro dopo aver toccato 1.35Euro, ed è stata piu’ volte sospesa per eccesso di ribasso. Dalla chiusura a 2.95Euro di venerdi 8dicembre, in sole 4 sessioni, sta perdendo il -54.2%; da inizio anno la perdita è del -83%, tra le peggiori performance a Piazza Affari. Quotata al segmento Euronext STAR Milan, opera nel settore controllo qualità e tracciabilità dei prodotti; fornisce sistemi di controllo visivo, protezione di prodotti, persone e brand e soluzioni di tracciatura per l’anticontraffazione e la trasparenza della filiera.