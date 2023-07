Opportunità di trading in Borsa: analisi dell'azione Prada

Il settore del lusso continua ad incrementare vendite e redditività, con LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) che – grazie ad un valore del marchio di oltre 124miliardi di dollari Usa – si è aggiudicato il primo posto come marchio di lusso più prezioso al mondo nel 2022. Prada è al decimo posto, dietro Gucci, altro brand italiano che, al quarto posto, si inserisce in un quintetto tutto francese. La nota casa di moda italiana Prada, ha la particolarità di essere stata la prima società italiana ad essere quotata ad Hong Kong nel 2011. Specializzata in pelletteria, abbigliamento e calzature, nel 2022 la sola pelletteria ha esposto un fatturato di circa 1,86 miliardi di euro su circa 1.18miliardi di euro di vendite in Europa (fatturato complessivo di 4.2miliardi con 612 negozi di proprietà e 26 negozi in franchising in tutto il mondo).