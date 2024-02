Piazza Affari resta cauta. Sbandano Nexi e Campari

Prevale la cautela a Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che cede lo 0,27%. La Borsa italiana si è mossa poco sulla scia dei mercati americani. Negli Stati Uniti, infatti, era atteso il dato sul Pil che è uscito lievemente inferiore alle attese.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, Ferrari (+1,41%), Prysmian (+1,33%), Brunello Cucinelli (+1,25%) e Mps (+0,89%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nexi, che ha archiviato la seduta a -3,48%, dopo i brutti risultati della concorrente World Online. Scivola anche Campari, con un netto svantaggio del 3,38%, in seguito al taglio del target price da parte di alcune banche d’affari poco convinte dalla crescita 2024. In rosso Stm, che evidenzia un deciso ribasso del 3,21%, così come Erg, che scende del 2,59%.

Al top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Caltagirone (+4,71%), Mutuionline (+3,41%), D’Amico (+3,27%) e Webuilt (+1,88%).

Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Technogym, che ha terminato le contrattazioni a -5,75%. Sessione nera per Ariston Holding, che lascia sul tappeto una perdita del 3,94%. Tinexta scende del 3,65%.

Stabile il rendimento del BTp decennale benchmark, che ha segnato un’ultima posizione al 3,89%, invariato rispetto al closing della vigilia.

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,084. Nessuna variazione significativa per l’oro, che scambia sui valori della vigilia a 2.034 dollari l’oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,73%.