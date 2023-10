Piazza Affari in forte rialzo, i mercati guardano alla Fed e ignorano il Medio Oriente

Piazza Affari chiude in forte rialzo

Chiusura euforica per le piazze europee, con Milano che è la migliore del listino e archivia la seduta con un progresso del 2,3%, Parigi che termina a +2% e Francoforte in rialzo dell’1,95%. Decisamente positiva anche Londra, che si ferma a +1,85%. Positivi ma meno brillanti anche i mercati americani, con il Dow Jones che sale a metà seduta dello 0,76% e il Nasdaq in progresso dell’1,25%.

Il mercato scommette su tassi fermi a novembre

Sui mercati globali sembra riaffacciarsi la propensione al rischio, si spiega dalle sale operative, dopo una serie di sedute all’insegna della debolezza culminate alla vigilia con le vendite seguite all’offensiva di Hamas contro Israele. La spinta è arrivata dalle dichiarazioni di membri della Fed che hanno lasciato intendere come a novembre potrebbe non esserci un nuovo aumento dei tassi d’interesse. Nelle sale operative si cita anche delle indiscrezioni di Bloomberg su un piano del governo cinese da 137 miliardi di dollari per rilanciare l’economia in stallo del gigante asiatico.

Nexi la migliore a Piazza Affari, rimbalza Tim

A Piazza Affari nessun titolo del paniere principale finisce in negativo. La migliore è Nexi (+4,82%), seguita da Tim (+4,72%), che rimbalza dopo aver toccato i minimi da due mesi sulle incertezze relative alle mosse del primo socio Vivendi sul piano di riassetto del gruppo. Tra i titoli migliori anche Amplifon (+4,4%) e Cnh Industrial (+4,3%) che guida il rialzo del comparto automotive.

Acquisti anche sui bancari, con Bper Banca che fa meglio dei competitor e segna un progresso del 3,89%. Segnali positivi anche dallo spread, che dopo la fiammata della vigilia torno sotto i 200 punti base.