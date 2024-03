Piazza Affari stabile. Gli analisti fermano Ferrari. Ok Diasorin

Le borse dell’Europa iniziano la settimana intorno alla parità, indice EuroStoxx 50 +0,1%. FtseMib di Milano -0,1%, in prossimità dei massimi da 15 anni.

Giù Ferrari su cui gli analisti di Citi hanno abbassato la raccomandazione a “sell”. In rialzo di mezzo punto percentuale Enel che ha siglato una partnership con la società di investimento infrastrutturale Sosteneo per progetti di stoccaggio di energia a batteria e impianti di gas a ciclo aperto.

Sul mercato valutario il cambio tra euro e dollaro sale leggermente a 1,0848 da 1,082 mentre lo yen giapponese è scambiato a 150,33 per un dollaro e a 163 per un euro.

I prezzi del petrolio, saliti in Asia nella notte, sono tornati sui livelli di venerdì dopo che nel week end, come era previsto dagli operatori, i Paesi aderenti al cartello Opec+ hanno confermato l’estensione dei tagli volontaria alla produzione fino a giugno. Il Brent per consegna maggio è scambiato a 83,65 dollari al barile, il Wti aprile a 79,96 dollari al barile. Ad Amsterdam il prezzo del gas naturale scende sotto i 25 euro al megawattora cedendo il 3,3% rispetto all’ultima rilevazione di venerdì pomeriggio.

La settimana inizia in Asia con un nuovo record della borsa del Giappone, il Nikkei guadagna lo 0,5% a 40.100 punti, per la prima volta nella storia oltre la soglia psicologica dei quarantamila grazie alla spinta delle società dell’high tech.

Mercati azionari della Cina contrastati, mentre a Pechino è tutto pronto per l’avvio della seduta del Congresso Nazionale del Popolo.

Diasorin

Guadagna il 5% in Borsa ed è la migliore del Ftse Mib grazie al via libera della Food and Drug Administration degli Stati Uniti (l’agenzia governativa responsabile per alimenti e farmaci) alla nuova piattaforma di diagnostica molecolare Liaison Plex e per il primo pannello di test sulle malattie respiratorie. Le quotazioni sono tornate a superare i 97 euro per azione. La nuova piattaforma consente un approccio diagnostico innovativo e conveniente che offre ai clienti la possibilità di personalizzare l’analisi selezionando solo i patogeni che si desidera investigare, massimizzando di conseguenza sia l’efficienza che i costi associati. Inoltre, dovrebbe consentire una riduzione delle prescrizioni inappropriate di antibiotici e dei costi eccessivi di analisi diagnostiche. Il Liaison Plex, si legge nella nota della società, rafforza il posizionamento di Diasorin nel mercato del multiplexing sindromico che ha un valore globale di circa 2,9 miliardi di dollari e che si stima crescerà fino a circa 4 miliardi entro il 2027.

Giudizio Intermonte

Per gli analisti finanziari stupisce innanzi tutto che il via libera della Fda si arrivato con molto anticipo rispetto a quanto previsto dalla società (terzo trimestre 2024) e questo dovrebbe avere migliorare la visibilità sui risultati societari. “Non escludiamo la possibilità di una revisione al rialzo delle guidance per il 2024 in corso d’anno o già con la prossima presentazione dei risultati 2023 il 15 marzo – sottolinea Intermonte – In particolare, per quest’anno ipotizziamo una performance ‘flat’ dei ricavi da diagnostica molecolare (in area 210 milioni) in linea con la guidance e una accelerazione con una crescita ‘high teens’ (+18-19% ndr) nel 2025-27 (da 240 milioni nel 2025 a 331 milioni nel 2027) in linea con il target indicato dalla società. Dal lancio del Liaison Plex già a partire dal secondo trimestre 2024 stimiamo un upside dell’1-2%, sul fatturato di quest’anno (1,185 miliardi), nell’ordine di qualche decina di milioni”.

Giudizio Equita

“Data la stagionalità del primo panel approvato (picco tra fine quarto trimestre e primo trimestre) – aggiunge Equita Sim – non modifichiamo le nostre attuali stime ma riteniamo che l’approvazione dell’Fda ad inizio marzo offra a DiaSorin circa 8 mesi di attività commerciale e di vendita prima della stagione influenzale migliorando notevolmente la visibilità sulla guidance 2024 e sulle nostre stime (coerenti alla guidance) per la divisione molecolare (fatturato organico 2024-25 rispettivamente +1% annuo e +15% annuo)”.

Il mercato del multiplexing “è attualmente concentrato negli Stati Uniti e difficilmente potrà conoscere un’espansione altrettanto significativa nel mercato europeo, quest’ultimo penalizzato dai vincoli di spesa dei sistemi sanitari pubblici – aggiungono gli analisti di Intermonte – In questo mercato, oggi dominato da BioMerieux e altri grandi attori, Diasorin potrebbe affermarsi con successo proprio grazie all’innovativo approccio Flex. Questa funzionalità rappresenta un vero e proprio vantaggio competitivo per Diasorin, utilizzata oggi da quasi 30% dei clienti su panello respiratorio”.