Piazza Affari comincia l'anno con il turbo. Poste sul mercato

Mercato azionario in buon rialzo nell’avvio della prima seduta dell’anno, in linea con il resto d’Europa. L’indice Ftse Mib segna più 1% 30.699 punti. Piazza Affari in convinto progresso in un clima ottimista, rispecchiando le attese degli analisti che prevedono una crescita generale di utili e dividendi nel prossimo biennio. Sul fronte macro l’anno inizia con i dati del Pmi manifatturiero in Europa (previsto uno stallo per Italia ed Eurozona) e negli Usa; in Cina l’indicatore e’ risultato in lieve crescita a quota 50,8 da 50,7 di novembre, e superando le previsioni degli analisti di 50,4. Sul listino evidenza per i titoli bancari, i petroliferi e l’auto.

Poste italiane, RAI Way. Il governo sta valutando la cessione di parte delle sue partecipazioni in Poste Italiane, Ferrovie e Rai Way, ha detto il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti domenica. Parlando del piano di privatizzazioni annunciato dal governo in settembre, Giorgetti ha detto a Il Sole-24 Ore: “Abbiamo scritto che faremo un punto di Pil in tre anni perché siamo convinti di poterlo fare. I dossier sono molti e se alcuni come Ferrovie richiedono scelte normative e adeguamenti regolamentari altri possono essere più facili come Poste o RaiWay o altri”.

Nexi. Cassa di Risparmio di Bolzano (Sparkasse), Civibank e il Gruppo Nexi hanno sottoscritto un accordo per il trasferimento a Nexi delle attività di merchant acquiring e per la realizzazione di una partnership per il collocamento in esclusiva dei prodotti di merchant acquiring di Nexi attraverso la rete commerciale del Gruppo Sparkasse.