Ottobre comincia male La Borsa di Milano è tornata sui minimi

Svanito l’effetto delle ricoperture

La Borsa di Milano ha chiuso in calo la prima di ottobre. Le ricoperture che dovevano animare il recupero non si sono viste. All’iniziale effetto favorevole per il temporaneo accordo negli Usa che ha evitato almeno fino al 17 novembre lo ‘shutdown’ delle attivita’ federali, salutato con rialzi su tutti i mercati, e’ seguito il contraccolpo. I dati dell’indice Pmi manifatturiero in Europa che confermano il momento difficile dell’economia, trascinando con se’ al ribasso il listino milanese.

Indice ai minimi di settembre

L’indice Ftse Mib ha perso l’ 1,39% e 27.849 punti Torna così sui minimi di settembre, non lontani da quelli di agosto. Area 28mila/27,381 punti rimane la zona supportiva da difendere per mantenere i prezzi in tendenza positiva e quindi con buone chances di rivedere i top entro fine anno. Anche l’Eurostoxx 600 si trova a ridosso di un supporto (445/440 punti) altrettanto discriminante, non solo per lui ma per tutte le borse europee.

Ferrari ed Mps le migliori. Saipem la peggiore

Monte Paschi e Ferrari sono le migliori blue chip. Saipem -3,5% è la peggior blue chip. Tenaris -3%. Moncler -1,5% RBC abbassa il target price a 58 euro, da 62 euro. Saes Getters ha annunciato il closing della cessione alla statunitense Resonetics del business del Nitinol e, in particolare, delle società controllate statunitensi Memry Corporation e Saes Smart Materials. Lo dice una nota di Saes Getters, ricordando il closing segue l’accordo vincolante sottoscritto in data 8 gennaio 2023. Il prezzo di cessione, dice la nota, è pari a 900 milioni di dollari.