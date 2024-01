La crisi di Boeing si allarga. Il titolo Leonardo soffre in Borsa

La crisi di Boeing impatta anche sui clienti. Sia fornitori che acquirenti. Oggi United Airline ha comunicato una previsione di perdita tra i 35 e gli 85 centesimi per azione nel primo trimestre, a causa dei problemi ai Boeing 737 Max 9, che al momento non possono volare. In Italia i riflessi si vedono su Leonardo, tra le peggiori blue chips di Milano con una perdita del 2,2% a 16,1 euro. L’amministratore delegato Roberto Cingolani, nel corso di una intervista con Bloomberg Tv ha annunciato la revisione dei contratti. “Stiamo discutendo” ma Boeing è in “un momento critico” – ha sottolineato – “stiamo cercando di rinegoziare ma dobbiamo considerare anche quale è la priorità, in questo momento loro hanno molti aerei a terra e noi vogliamo rinegoziare in modo corretto”. Leonardo è fornitore di parti della fusoliera e di altre componenti per il 787 di Boeing. Nel corso dell’intervista il manager ha ricordato come il gruppo abbia investito molto negli ultimi anni per alzare il livello della qualità della sua produzione per l’industria aerea.



A terra 179 aerei

A Wall Street le azioni di Boeing sono stabili a 196,5 dollari dopo aver perso il 16,75% nell’ultimo mese. L’autorita’ aeronautica di controllo statunitense ha raccomandato alle compagnie aeree di effettuare ispezioni sulle porte aggiuntive degli aerei Boeing 737 9, affermando che hanno un design identico a un jet coinvolto in una pericolosa violazione a mezz’aria all’inizio di questo mese. In una dichiarazione rilasciata domenica scorsa, la Federal Aviation Administration ha affermato che gli operatori del 737 9 sono “incoraggiati a condurre un’ispezione visiva” per garantire che una perfetta chiusura del tappo della porta. Boeing, che e’ gia’ stata sottoposta ad un attento esame negli ultimi anni per motivi di sicurezza, ha dovuto affrontare ulteriori pressioni dopo l’incidente non mortale sul suo modello 737-9 Max operato da Alaska Airlines il 5 gennaio. La FAA ha messo a terra 171 dei 737- 9 aerei Max dopo l’incidente.