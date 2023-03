Opportunità di trading in Borsa, l'analisi sull’azione Fincantieri

FINCANTIERI (FCT) uno dei maggiori gruppi cantieristici al mondo (fondata nel 1959), ha approvato il progetto di bilancio 2022 con fatturato a 7,440miliardi di euro, in crescita del +11.7% su base annua (quasi 5.88miliardi di euro il fatturato del 2020, anno di lockdown, da allora la crescita è del 26.5%). Il risultato d’esercizio adjusted dell’esercizio 2022 è però negativo per 108 milioni di euro (era positivo per 92 milioni nel 2021). Buono il portafoglio ordini già acquisito sia in termini di quantità che di valore.