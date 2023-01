Tinexta punta il Regno Unito: compra il 65% di Ascertia per 18,3 milioni

Tinexta compra il 65% di Ascertia

Tinexta, società che opera nei servizi digital trust, cybersecurity e-business innovation, vuole rinforzarsi nel Regno Unito e per questo, tramite la sua controllata InfoCert, ha deciso di comprare il 65% di Ascertia Limited. Si tratta di un’azienda basata a Londra che opera nel mercato del digital trust.

L’accordo vincolante, sottoscritto oggi, prevede l’acquisto del 65% del capitale di Ascertia a fronte di un corrispettivo pari a 18,3 milioni di euro oltre alla posizione finanziaria netta, a cui corrisponde un Enterprise Value della società di 28,2 milioni.

I dettagli dell’operazione Tinexta-Ascertia

Nell’accordo sono presenti anche due earn-out stimati in complessivi 6,3 milioni di euro, rispettivamente sulla base delle performance 2023 e 2024, e una put/call sul rimanente 35%, esercitabile all’approvazione del bilancio 2025, che comporta l’iscrizione di un indebitamento stimato in 13,1 milioni. Nel complesso, Tinexta potrebbe arrivare a investire 37,7 milioni di euro per arrivare al 100% della società. L’acquisizione di Ascertia sarà finanziata con la liquidità esistente. Il closing è previsto entro il primo semestre 2023.

Nell’ultimo bilancio Ascertia aveva registrato ricavi per 8,1 milioni di euro, in crescita del 15% rispetto al marzo 2021. L’Ebitda adjusted pro-forma era di 1,4 milioni euro, con un ebitda Margin pari al 17%. Il portafoglio di clienti di Ascertia è ricco e vanta fra i propri clienti banche centrali, enti governativi, organizzazioni finanziarie, corporate e large enterprise.

“Asset tecnologico di grande valore”

L’accordo viene, ovviamente, commentato con grande entusiasmo da Pier Andrea Chevallard, amministratore delegato di Tinexta. “Segna un significativo passo in avanti nel raggiungimento dei nostri obiettivi. Nel perimetro di Tinexta entra un asset tecnologico di grande valore”, ha commentato. “L’acquisizione di Ascertia apre opportunità significative”, sostiene Danilo Cattaneo ceo di InfoCert.

“Questa acquisizione rappresenta una fantastica opportunità per le due società per capitalizzare le competenze esistenti e per creare nuove sinergie”, spiega invece Liaquat Khan, ceo di Ascertia Limited. Tinexta è stata assistita nell’operazione di acquisizione di Ascertia da Roland Berger per l’analisi commerciale, da EY per le attività di due diligence finanziaria e fiscale e da Gianni&Origoni per la due diligence legale ed il supporto alla negoziazione dei testi contrattuali.