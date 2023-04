BTP e CCteu, interesse misto nei collocamenti supplementari

Il collocamento per gli specialisti

Interesse misto per i collocamenti supplementari di titoli di Stato, riservati agli operatori specialisti, svolti nella giornata del 31 marzo 2023.

Per quanto riguarda il BTP 3,40 % 5 anni 01-04-2028 (ISIN IT0005521981), l’interesse è stato nullo, a fronte di un importo offerto di 600 milioni di euro. Nessuna richiesta anche per il BTP 4,40 % 10 anni 01-05-2033 (ISIN IT0005518128), offerto per 700 milioni di euro.



Per quanto riguarda il CCTeu T.V. 8 anni 15-10-2030 (ISIN IT0005491250), il Tesoro ha assegnato 187,5 milioni di euro aggiuntivi a fronte di una richiesta per 735,5 milioni.

Infine, il CCTeu T.V. 7 anni 15-04-2029 (ISIN IT0005451361), è stato assegnato 187,5 milioni di euro aggiuntivi a fronte di una richiesta per 851,4 milioni. (Teleborsa)