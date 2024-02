Sicurezza, Calderone: "in prossimo Cdm provvedimento organico"

(Teleborsa) – Il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Marina Calderone, ha dichiarato che nell’anno in corso, anche grazie al recente incremento degli ispettori sarà possibile sviluppare un’attività investigativa specifica maggiore del 40% rispetto al 2023. Svolgendo l’informativa al Consiglio dei Ministri sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, Calderone ha ricordato che il personale a disposizione dell’Ispettorato nazionale del lavoro è oggi pari a 3.198 ispettori civili, dei quali 846 tecnici, a cui si aggiunge il personale ispettivo del Nucleo carabinieri, dell’Inps e dell’Inail.

Inoltre, visti i risultati delle ispezioni sull’altissima incidenza di irregolarità nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, saranno sbloccate le assunzioni per incrementare di 500 unità il contingente degli ispettori del lavoro, con un ulteriore aumento del nucleo ispettivo Carabinieri (altre 50 unità) e del personale ispettivo di Inps e Inail.

Appuntamento al prossimo consiglio dei ministri

Il ministro Calderone ha quindi annunciato che all’ordine del giorno del prossimo Consiglio dei ministri sarà inserito un provvedimento organico per il potenziamento della tutela in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il coordinamento e il rafforzamento delle attività ispettive e del sistema sanzionatorio, anche in relazione al subappalto e alla somministrazione illecita e fraudolenta, oltre alla qualificazione delle imprese, alla formazione del datore di lavoro e dei lavoratori e alla salvaguardia delle imprese regolari.

Tra le misure allo studio c’è anche la norma di coordinamento delle Procure della Repubblica sulle attività di indagini per i reati in materia di lavoro e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l’inasprimento delle attuali sanzioni amministrative in materia di lavoro nero e irregolare, oltre alla ripenalizzazione delle sanzioni in materia di appalto, subappalto e somministrazione illecita e l’interdizione dagli appalti da due a cinque anni in caso di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro o di accertata responsabilità penale per reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nel provvedimento dovrebbero trovare spazio anche la sospensione e decadenza dai benefici fiscali e contributivi per le imprese irregolari e la valutazione di congruità del costo della manodopera in relazione al costo dell’intero appalto.

Accessi ispettivi per il Superbonus

Calderone ha poi sottolineato che ci sono forti criticità in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro sono state riscontrate nel settore dell’edilizia, sulla base dell’attività ispettiva svolta nel corso del 2023. Su un totale di 92.658 accessi, 20.755 sono inerenti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza, con un incremento di 3.720 ispezioni rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda gli accessi ispettivi in edilizia, il livello di irregolarità registrato è stato pari al 76,48%, con un tasso di irregolarità media che supera l’85,2% nel caso di aziende impegnate in lavori collegati al Superbonus 110%. Il Ministro ha spiegato che secondo l’ultimo rapporto Inail, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e dicembre sono state 585.356 (-16,1% rispetto al 2022), 1.041 delle quali con esito mortale (-4,5%).

Calderone attenta al tema della sicurezza

“Nel Consiglio dei Ministri di questa mattina il Ministro Calderone si è dimostrata attenta e proattiva sul tema della sicurezza sui posti di lavoro. Il pacchetto di norme per il potenziamento degli strumenti di tutela della salute e dell’incolumità dei lavoratori, annunciato in CDM, arriva in un momento difficile per l’Italia, dopo i fatti di Firenze, e potrà rappresentare una svolta anche rispetto alle attività ispettive, al sistema sanzionatorio e ai subappalti. Le irregolarità sono ancora tante ed è necessario intervenire in maniera tempestiva per dare risposte ai cittadini e alle aziende che rispettano le norme previste. Ancora una volta il Governo Meloni e il Ministro Calderone dimostrano un interesse profondo per il mondo del lavoro”. Così in una nota il Deputato di Fratelli d’Italia Andrea Volpi membro della Commissione Lavoro di Montecitorio.