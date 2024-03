Rtl 102.5 - Radio Zeta e "Generali" insieme per la Giornata mondiale della Felicità

Si celebra oggi la giornata mondiale della Felicità. E al Forum di Assago arriva “Happines on tour”, evento di cui è partner Generali, che Rtl102.5 e Radio Zeta stanno seguendo in diretta con decine e decine di collegamenti. W l’Italia, ad esempio, va in onda con Federica Gentile dal Forum di Assago e Angelo Baiguini dallo studio di Milano. Migliaia di ragazzi hanno riempito il Forum di Assago. “Siamo soddisfatti di essere al fianco di Generali in questa giornata così importante. Abbiamo schierato la prima radio d’Italia, RTL 102.5, e Radio Zeta che è la radio di riferimento dei giovani”, dice il presidente del Gruppo Rtl102.5 Lorenzo Suraci.

Ma c’è una ricetta per la felicità? “L’impossibile non esiste”, racconta a W l’Italia Arianna Nardi – Resp. Marketing Generali. “Passione e positività devono animarci, serve una ricerca all’approccio felice alle cose. Poi occorre accarezzare i nostri sogno. Tutte le persone che salgono sul palco ci raccontano il loro sogno. La felicità va intesa come ricerca. E infine c’è l’elemento resilienza: bisogna essere tenaci”.

Nel corso della giornata sono intervenuti in diretta in radiovisione Arianna Nardi – Resp. Marketing Generali, Andrea Paris, Amalia Ercoli Finzi – Ingegnera e tanti altri ospiti. In collegamento su Radio Zeta Luigi Santarelli, che ha raccontato questo evento. In serata, invece, toccherà a Giulia Sara Salemi (fortissima influencer con oltre 8 milioni di followers) chiudere la giornata della felicità con i collegamenti in diretta.