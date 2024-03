Mondadori punta a 1 miliardo di ricavi entro il 2026

Mondadori stima di poter raggiungere 1 miliardo di ricavi entro il 2026. Il maggior editore in Italia, che ha dismesso i periodici per puntare solo sui libri, ha terminato il 2023 con ricavi per 904,7 milioni di euro, in aumento dello 0,2% rispetto ai 903 milioni ottenuti nell’esercizio precedente con una crescita organica dell’1,1%.

La marginalità si è attestata al 16,8%. Mondadori ha terminato il 2023 con un utile netto di 62,4 milioni di euro, rispetto ai 52,1 milioni dell’anno precedente. Inoltre neutralizzando le poste non ricorrenti, l’utile netto adjusted risulterebbe pari a 71 milioni di euro, in crescita di circa l’11%.

Cedola in aumento a 0,12 euro ad azione

A fine 2023 la posizione finanziaria netta di Mondadori (ante nuovi principi contabili) era negativa per 86,1 milioni di euro, rispetto ai 106 milioni di inizio anno. Con i nuovi principi contabili l’indebitamento è pari a 158,6 milioni di euro. Nell’intero 2023 il flusso di cassa derivante dall’attività ordinaria (dopo gli esborsi relativi agli oneri finanziari e alle imposte), pari a 68,7 milioni di euro, è in crescita del 15,1% rispetto al dato del 2022 e si è posizionato nella parte alta della guidance (65-70 milioni di euro). Il cda ha proposto la distribuzione di una cedola pari a 0,12 euro per azione in aumento rispetto ai 0,11 euro dello scorso anno.

Marina Berlusconi, il 90% dei ricavi proviene dai libri

“Siamo un’azienda di libri, dai quali proviene circa il 90% dei nostri ricavi e dei nostri margini – ha detto il presidente del gruppo Marina Berlusconi -. Siamo solidi sia dal punto di vista economico che da quello patrimoniale e abbiamo saputo ridurre progressivamente la nostra presenza in un settore come quello dei periodici, un tempo centrale, ma oggi alle prese con una crisi irreversibile”.

L’ad Porro: “Nuove acquisizioni e apertura di una libreria a Roma”

“Stiamo valutando due nuove acquisizioni e un investimento nell’intelligenza artificiale che dovrebbe essere annunciato tra aprile e maggio- ha detto l’ad Antonio Porro soddisfatto dei risultati raggiunti- abbiamo in vista nuove aperture di circa 20 librerie la prima a Roma in zona centrale. Inoltre contiamo di incrementare il dividendo per arrivare, al 2026, a distribuire 16 centesimi di euro per azione. Se non ci saranno operazioni straordinarie potremmo anche distribuire un dividendo straordinario o un buyback”. Mondadori può già contare su una rete molto estesa di punti vendita 44 diretti e altri 534 in franchising.