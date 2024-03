Le azioni del social media di Trump volano sul Nasdaq (+40%). E Donald diventa ricco

Partenza con il botto per il titolo di Trump Media & Technology Group. Nel primo giorno di quotazione sul Nasdaq le azioni stanno guadagnando il 40% a 70 dollari, dopo che è stata finalizzata la sua fusione con Digital World Acquisition (Dwac). L’accordo darà al gruppo mediatico di Trump, che comprende la piattaforma Truth Social, il capitale necessario per affrontare anche una serie di problemi legali e finanziari che coinvolgono l’ex presidente degli Stati Uniti.

In suo aiuto anche la decisione di migliaia di azionisti di Dwac di rifiutare la fusione con il gruppo di Trump, accettando 10,87 dollari per ogni azione posseduta, per una perdita del 75% rispetto alla chiusura di mercoledì scorso – l’ultimo giorno disponibile – a 42,90 dollari. Ieri, il titolo di Dwac ha guadagnato il 35,22%, chiudendo a 49,95 dollari, prima del passaggio del ticker a DJT, ovvero le iniziali dell’ex presidente.

Trump detiene oltre 78 milioni di azioni della nuova società, quasi il 70% del totale, per un valore che solo ieri è aumentato di 1,02 miliardi di dollari, per un totale – alla chiusura di ieri – di 3,93 miliardi. Tecnicamente, Trump non può vendere le azioni per almeno sei mesi, ma potrebbe chiedere agli azionisti che gli sia concessa la possibilità di farlo subito, in modo da avere contante disponibile. L’ex presidente, infatti, ha ottenuto ieri una riduzione notevole della cauzione da depositare a garanzia del pagamento della sanzione per la truffa sulle sue società: da 464 a 175 milioni di dollari, entro dieci giorni. Soldi che molto probabilmente proverranno da queste azioni.