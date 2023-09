Visibilia Editore ancora in rialzo a due cifre, è la quarta seduta consecutiva

Visibilia Editore ancora in rialzo

Quarta seduta con un rialzo a due cifre per il titolo Visibilia Editore, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell’editoria periodica e nella gestione della pubblicità sui periodici, anche oggi rimanendo sospesa per tutta la seduta e scambiando solo in asta di chiusura. Le azioni hanno terminato con un rialzo del 10,91% a quota 1,22 euro per azione, dopo il +22,22% di ieri, il +12,8% di venerdì e il +20,5% di giovedì.

Oggi sono state scambiate 77.679 azioni, con 77.479 mila pezzi passati alle 17:35 e 200 titoli alle 17:36. Il controvalore è stato di 94.768,38 euro.

Il 30 agosto l’intervento della Consob

Il 30 agosto sono arrivate comunicazioni da parte di Consob e della società riguardo la partecipazioni detenute dagli azionisti Luca Giuseppe Reale Ruffino (morto a inizio agosto) e Sif Italia, società quotata anch’essa su EGM e riconducibile allo stesso Ruffino. Il 31 agosto è stata approvata la relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023.