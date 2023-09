Visibilia Editore fa prezzo solo nel finale ma sale del 20%

Visibilia Editore sale del 20%

Seconda seduta con un rialzo a due cifre per il titolo Visibilia Editore, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell’editoria periodica e nella gestione della pubblicità sui periodici. Anche oggi è rimasta sospesa per tutta la seduta e ha scambiato solo in asta di chiusura. Le azioni hanno terminato con un rialzo del 12,78% a quota 0,90 euro per azione, dopo il +20,54% registrato nella seduta di ieri.

L’iniziativa della Consob

Oggi sono state scambiate poco più di 80 mila azioni tra le 17:35 e le 17:37. Ieri erano passati di mano circa 60 mila pezzi tra le 17:35 e le 17:38.

Nella seduta precedente, quella del 30 agosto, il titolo era stato sospeso da Borsa Italiana. Nel corso della giornata erano arrivate diverse comunicazioni da parte di Consob e società riguardo la partecipazioni detenute dagli azionisti Luca Giuseppe Reale Ruffino (morto a inizio agosto) e SIF Italia, società quotata anch’essa su EGM e riconducibile allo stesso Ruffino.