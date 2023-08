Visibilia Editore crolla, Ruffino ha comprato fino a poco prima del suicidio

Visibilia Editore, gli acquisti di Ruffino

Luca Reale Giovanni Ruffino, l’imprenditore che ha preso le redini di Visibilia Editore dall’ottobre scorso, ha continuato a comprare azioni fino a pochi giorni prima della suo suicidio, la notte tra 4 e 5 agosto. Con una serie di operazioni compiute tra il 4 e il 27 luglio, la Sif di Ruffino ha acquistato sul mercato altre 96 mila azioni della società editrice che fu del ministro Daniela Santanchè. L’investimento complessivo è stato di circa 70 mila euro. Il titolo, dopo un rally che lo ha portato fino alla soglia dei 2 euro per azione, riesce a fare prezzo solo nel finale a 1 euro per azione, con un tonfo di oltre il 40% rispetto al prezzo di riferimento precedente.

Il titolo che vola a Piazza Affari

Gli acquisti di Ruffino sembrano essere indifferenti al prezzo dell’azione. Nello stesso periodo il titolo prima prima schianta, perdendo quasi il 50% tra il 4 e il 7 luglio. Poi risale decisamente e guadagna il 110% tra il 7 e il 27 luglio, ultimo acquisto segnalato nella comunicazione di internal dealing pubblicata oggi.

Ancora più singolare, dopo il suicidio di Ruffino il titolo impazzisce letteralmente. Il 7 agosto, primo giorno di mercato dopo la morte dell’imprenditore, il titolo tracolla e chiude a 0,38 euro. Dal giorno successivo spicca il volo e guadagna, fino a ieri, poco meno del 400%. “Un titolo così sottile (ovvero con pochi scambi giornalieri, ndr.) basta poco per muoverlo”, dice un trader. “Non escludo che sia solo l’effetto dell’attenzione di alcuni piccoli day trader particolarmente abili e spregiudicati”. Il picco è stato toccato mercoledì 23 agosto, a 1,98 euro per azione. Oggi il titolo non fa prezzo per gran parte della seduta a causa della distanza eccessiva tra denaro e lettera. Gli unici scambi si vedono nel finale di seduta, a prezzi tra 1 euro e 1,08. Il prezzo finale è di 1,045, con un calo del 41,94% rispetto alla seduta precedente.

Le prossime scadenze

L’attenzione si sposta adesso sui prossimi appuntamenti della società. Il 31 agosto è previsto il cda per l’approvazione dei conti del semestre. Lo spostamento della data è una degli ultimi atti di Ruffino alla guida della società. Lo spostamento della data è stato infatti deciso il 2 agosto dallo stesso cda che ha assegnato tutte le deleghe operative ad Alberto Campagnoli, entrato in consiglio appena poche settimane prima.

Si avvicina anche la decisione del tribunale di Milano sul fallimento della società. Il 14 settembre è prevista l’udienza del procedimento aperto da alcuni soci di minoranza. Entro il 4 settembre gli amministratori dovranno depositare una relazione di aggiornamento al tribunale sulla situazione della società.