Regalo di Natale della Fed. Piazza Affari sulla rampa di lancio

Borse europee positive sull’onda della Fed. La Borsa di Milano ha aperto in rialzo dell0 0,,6%. Positive anche Parigi (+1,4%), Londra (+1,27) e Francoforte (+1,1%).

La banca centrale americana ha infatti deciso di lasciare invariati i tassi di interesse, per la terza volta consecutiva, al 5,25-5,5%. Si tratta del livello più alto da 22 anni. Tuttavia l’istituto centrale ha aperto alla possibilità di effettuare tre tagli il prossimo anno. Una notizia che ha trascinato i listini americani consentendo a Wall Street di chiudere sui massimi. Ieri il Dow Jones Industrial Average ha registrato una chiusura record, guadagnando oltre 500 punti (+1,4%) a 37.090,83, superando per la prima volta i 37.000 e chiudendo così sopra al precedente primato, stabilito a gennaio 2022.

Oggi gli occhi degli investitori sono puntati sulla riunione della Bank of Englande e della Bce per capire se c’è spazio per un taglio dei tassi. Il mercato scommette che la Bce seguirà quanto fatto dalla Fed aprendo quindi ad una serie di tagli sui tassi di interesse nel 2024. Di qui la flessione dei rendimenti registrata ieri dai titoli di stato europei: i Btp decennali si sono riportati al 3,94% (lo spread a 176 punti base). Questo ha consentito al Tesoro di condurre agevolmente l’ultima asta a medio-lungo termine di quest’anno collocando 6 miliardi di euro a tassi in discesa sui titoli a tre anni e a 7 anni. Sul fronte macroeconomico dalla Spagna atteso il dato finale sull’inflazione.

Le Borse asiatiche hanno archiviato la seduta contrastate. In calo Tokyo (-0,73%). Sul fronte valutario la divisa nipponica avanza sul dollaro ai massimi in 4 mesi, a un livello di 141,70, e sull’euro a 154,50. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Hong Kong (+0,97%), Seul (+1,3%) e Mumbai (+1,2%). In flessione Shanghai (-0,32%) e Shenzhen (-0,54%).

VALUTE

Sul valutario il cambio euro dollaro in salita a 1,0899(1,0789 ieri in chiusura), mentre il cambio dollaro/yen è in calo a 141,72.

ENERGIA

Prosegue il rialzo del petrolio: il Wti gennaio è in progresso dello 0,52% a 69,83 dollari al barile mentre il Brent febbraio avanza dello 0,66% a 74,75 dollari. In leggero rialzo il prezzo del gas questa mattina al Ttf di Amsterdam. I future vengoino trattati a 36,42 euro al megawattora, con un incremento pari a 1,71%.