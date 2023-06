Borsa, Assiom Forex: per 87% degli operatori rialzi in vista

Si rafforza ulteriormente la fiducia degli operatori di Borsa circa le prospettive dei mercati nei prossimi mesi. E’ quanto emerge dal sondaggio di maggio condotto da Assiom Forex fra i suoi associati in collaborazione con Il Sole 24 Ore Radiocor. Secondo la stragrande maggioranza degli operatori, infatti, gli indici manterranno le posizioni attuali o metteranno a segno ulteriori rialzi.

Nello specifico per il 41% degli operatori i mercati registreranno ulteriori rialzi che per il 4% saranno in doppia cifra. Un mese fa la previsione di rialzi era condivisa dal 38% degli operatori con un 5% di super-ottimisti. Per effetto del maggiore ottimismo cala, di conseguenza, il campione di quanti si attendono mercati stabili, una definizione che contempla rialzi sia al rialzo che al ribasso del 3%: in maggio sono il 46% contro il 48% di un mese. Per l’87% degli operatori, dunque, i mercati rimarranno stabili o realizzeranno rialzi: ad aprile questo dato complessivo era all’86% mentre a marzo era ben lontano al 70%. Pressochè stabile, infine, la percentuale di quanti intravedono ribassi: sono il 13% (con un 2% di super-pessimisti) contro il 14% di aprile.

Economia italia resiliente

“La resilienza mostrata dalla nostra economia e dai bilanci delle società che hanno saputo gestire abilmente la difficile congiuntura ancora in corso ha rappresentato un banco di prova cruciale nel testare livelli di mercato crescenti – spiega il presidente di Assiom Forex Massimo Mocio -. Questo elemento, insieme alla fiducia nella capacità di ripresa globale (che scontava forse un eccesso di pessimismo nei mesi scorsi) spiega il rafforzamento del sentiment degli operatori dei mercati finanziari, che nelle rilevazioni di maggio si mostrano più ottimisti del mese precedente”.

Sul fronte dei cambi il 93% degli operatori vede l’euro stabile o in ulteriore rialzo mentre per quanto riguarda lo spread, l’81% lo vede stabilmente sotto quota 200 pt. Infine per il 57% degli operatori la Bce continuerà con la manovra di stretta anche oltre l’estate con un nuovo rialzo in autunno.