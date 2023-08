Italmobiliare, Morgan Stanley ha quota potenziale del 5,210%

Italmobiliare, Morgan Stanley oltre il 5%

Morgan Stanley ha una quota potenziale pari al 5,210% nel capitale di Italmobiliare, holding di partecipazioni quotata su Euronext Star Milan. È quanto emerge dalle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti, dove viene segnalato che l’operazione risale al 15 agosto 2023. Italmobiliare è controllata dalla famiglia Pesenti. La comunicazione è stata effettuata, su base volontaria, per aggiornamento della partecipazione aggregata.

I contratti

In particolare, il 4,121% sono diritti di voto riferibili ad azioni (quota classificata come indiretta proprietà prestatario), mentre l’1,090% è costituito da azioni oggetto di contratti di prestito titoli senza data di scadenza e con possibilità di restituzione in qualsiasi momento a discrezione del prestatore.