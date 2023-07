Piazza Affari non si ferma. Verso il record di 29.500 punti

BCE

La banca centrale della zona euro dovrebbe annunciare oggi pomeriggio un aumento dei tassi di di 25 punti base del tasso di deposito, a 3,75%. Secondo Barclays, sarà confermata l’indicazione sul piano di acquisto d’emergenza (PEPP), in base alla quale i titoli in scadenza saranno reinvestiti in modo flessibile almeno fino alla fine del 2024. Dovrebbe continuare l’attuale piano di non reinvestimento dei titoli in scadenza del piano di acquisto ordinario (APP). Gli economisti della banca inglese ritengono che la BCE mantenga il tasso di deposito al 3,75% per il prossimo anno, “per poi tagliarlo dell’1% nel secondo semestre del 2024”.